Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, gençlerin özgüven, eşitlik, hukuk, özgürlük, sorumluluk ve adalet bilinciyle yetişmesi için hazırlanan ve ortaokullarda seçmeli ders olarak müfredata alınan Hukuk ve Adalet Dersini tercih eden öğrenci sayısı 1 milyon 147 bin 799’a ulaştı.ANKARA (İGFA) - Öğrencilerde hukuk bilincinin geliştirilerek, hak, özgürlük ve sorumluluklarının farkında olan adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında hazırlanan Hukuk ve Adalet dersi 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 6’ncı ve 7’nci sınıflarda seçmeli ders olarak okutuluyor.

Ders kitabında, “Yaşamımızda Hukuk ve Adalet”, “Haklarımız ve Sorumluluklarımız”, “Hukuki Sorunlarımız” ve “Hukuki Çözümlerimiz” başlıklı 4 ayrı ünite yer alıyor. Ders kapsamında hukuk, adalet, hak ve sorumluluk gibi kavramlar ile hukuki sorunlar ve çözüm yolları üzerinde duruluyor, öğrencilere CİMER, UYAP gibi uygulamalar hakkında bilgi veriliyor. Kitapta adalet, eşitlik, duyarlılık, özgüven, sorumluluk, barış, tarafsızlık, özgürlük, dürüstlük gibi değerlere vurgu yapılıyor.

Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gösterilen Hukuk ve Adalet Dersi bugüne kadar 1 milyon 147 bin 799 öğrenci tarafından tercih edildi.