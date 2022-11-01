Şanlıurfa’da alev alan tırdaki yüz binlerce liralık pamuk küle döndü.

Şanlıurfa’da alev alan tırdaki yüz binlerce liralık pamuk küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Şanlıurfa’dan aldığı yaklaşık 27 ton pamuğu Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine götüren Mehmet F.’nin kullandığı 06 ED 8659 tır, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 30’uncu kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracı boş bir alana park eden sürücü, çekici ile yanan kasayı ayırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan pamuk balyalarına su sıkarak söndürmeye çalıştı. Ekiplerin uzun süren çabası sonrası yangın kontrol atına alınırken yangında piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan pamuğun küle döndüğü belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.