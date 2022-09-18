Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iptal edilen ve yinelenmesi kararı alınan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumu bugün gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iptal edilen ve yinelenmesi kararı alınan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumu bugün gerçekleştirildi.

Soruların çalındığı iddiasıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iptal edilen ve yinelenme kararı alınan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumu, bugün gerçekleşti. KPSS çerçevesinde düzenlenen lisans oturumuna Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde yüz binlerce aday katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava yetişemeyenler ve geç kalan adaylar oldu. Saat 10.00’dan itibaren sınav salonlarına giriş kapıları kapatıldığı için, sınava giremeyen adaylar hüzünlü bir şekilde geri dönmek zorunda kaldı. Kimi adaylarsa belirtilen saatten önce salonda olmak için yoğun bir çaba sarf etti.

"Çalışmadım hobi olarak her yıl giriyorum"

İptal edilen sınavın zor olduğunu vurgulayan Sümeyye Bulut sınava dördüncü kez gireceğini belirterek sınav öncesinde yaptığı açıklamasında, “Eğitim bilimleri daha kolaydı ama genel kültür, genel yetenek biraz daha zordu. Zorluk açısından biraz daha kolay yapılır diye düşünüyorum. Çünkü bir aksilik yaşandı. Biraz daha anlayışlı soru tercihi olmuş olur diye düşünüyorum gerçi bunlar ÖSYM’nin havuzundan geliyor yine benzer zorluk derecesinde olur. Onun bir standardı var zaten. Çalışmadım hobi olarak her yıl giriyorum. Bu dördüncü girişim galiba” ifadelerini kullandı.

"Matematik ve sosyal bilimler oldukça zordu"

Türkçe bölümünün iptal edilen sınava göre daha kolay olduğunu dile getiren adaylardan Ayça Turan ise sınav çıkışı yaptığı açıklamada, “Özellikle Türkçe bölümü daha kolaydı. Ama matematik ve sosyal bilimler oldukça zordu. Sınavın değerlendirilmesi ve aslında gecikmesi zararımıza oldu. Türkçe öğretmenliği mezunuyum. İşin aslı yıllar geçtikçe ve bu sınavların tekrarı oldukça görüyoruz ki sorular bir tık daha zorlaşıyor. Birkaç arkadaşımla da konuştum, onlar da benimle aynı fikirdeler” şeklinde konuştu.

"Tarih biraz bilgi ağırlıklıydı"

Öğretmen olduğunu ve atanabilmek için sınava girdiğini aktaran Gökhan Yavuz ise, sınavı geçen sınava göre daha kolay bulduğunu ve hedefinin 100 nete ulaşmak olduğunu vurguladı. Yavuz, "Sıkıntı çıkmazsa, yanıldığım sorularda sorun yaşamazsam gelir. Diğer sınava oranla daha kolaydı. Tarih biraz bilgi ağırlıklıydı. Türkçe, coğrafya özellikle matematik önceki sınava göre daha kolaydı" açıklamasında bulundu.

Aileler de heyecana ortak oldu

Kızının sınavını beklerken boş zamanını örgü ile değerlendiren Derya Tuğci ise, “Küçük kızım girdi. Uzun zamandır çalışıyordu. 2 yıldır çalışıyor, geçen sene giremedi. Bu sene tekrar hazırlandı ve tekrar girdi. İnşallah hayırlısıyla başarılı çıkar. Ondan daha çok heyecanlıyım, kendimi örgüye verdim. Çok çalıştılar, bütün çocuklara başarılar diliyorum” diye konuştu.