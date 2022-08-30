Balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde Şarkışla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilçede bulunan göletlere yavru sazan bırakma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz ve İlçe Emniyet Müdürü Ünal Tolga Katı katıldı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilen 100 bin adet pullu sazan balığı yavrusu ilçede bulunan farklı göletlere bırakıldı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde farklı göletlere toplamda yüz bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.