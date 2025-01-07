Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Atatürk’ün yolunda çağdaş Cumhuriyet gençlerini yetiştireceğimiz Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi, kentimize, anne ve babalara, bu merkezde eğitim görecek miniklerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık’ta çalışan anne ve babalar mutlu, Ayvalık Belediyesi, “Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi” hizmete açıldı, merkez, miniklerin sesleriyle şenlendi. Etkinlik merkezi bundan böyle anne ve babaların zor günlerinde sıcak bir ortamın yaşatıldığı sığınacağı limanı olacak.

İlk gün Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi’ni ziyaret eden, miniklerle sohbet eden ve keyifli saatler geçiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Miniklerin hem öğrenip hem eğleneceği, onlar için her detayını düşünerek tasarladığımız, Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi, yeni neslin mutlu yuvası olacak, bugünden itibaren Ayvalık Belediyesi’nin ilk kreşi olarak hizmetlerinde. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kentte yaşayan çocukların geleceğini, vatandaşların haklarını korumanın sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Başkan Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi’nin ilk, bölgenin de en donanımlı kreşlerinden birini hizmete açtıklarını söyledi.

Sosyal Demokrat Belediye Başkanları olarak çocukların geleceğini düşünmek zorunda olduklarına işaret eden Başkan Mesut Ergin, “Onlarca anne-baba da çocuklarının uygun koşullarda nitelikli eğitim almasını istiyor. Atatürk’ün yolunda çağdaş Cumhuriyet gençlerini yetiştireceğimiz Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi, kentimize, anne ve babalara, bu merkezde eğitim görecek miniklerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.