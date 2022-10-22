Başakşehir Belediyesi’nin sosyal konut projesi Yuvam Bahçeşehir Evleri’nde cadde dükkanları 30 Ekim’de satışa çıkıyor. Konumu itibariyle bölgede ticaretin yeni merkezi olacak 37 mağaza ve dükkan, açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

Başakşehir Belediyesi’nin sosyal konut projesi Yuvam Bahçeşehir Evleri’nde cadde dükkanları 30 Ekim’de satışa çıkıyor. Konumu itibariyle bölgede ticaretin yeni merkezi olacak 37 mağaza ve dükkan, açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

Başakşehir Belediyesi tarafından inşa edilen sosyal konut projesi Yuvam Bahçeşehir Evleri, satışa sunulduğu ilk günden itibaren yoğun talep gördü. Bahçeşehir’in merkezinde yeni bir hayatın başlayacağı projede konutların ardından ticari üniteler de satışa çıkarılıyor. 80 ila 2 bin 600 metrekare kullanım aralığındaki dükkan ve mağazalar için yatırımcılara 24 ay sıfır faiz imkanı sağlanacak. Ticari üniteler, KDV dahil 3 milyon 500 bin liradan başlayan muhammen bedellerle satışa sunulacak.

Bahçeşehir’in yeni ticaret merkezi

Bölgede ticaretin yeni merkezi olacak 37 dükkan ve mağaza, 30 Ekim Pazar günü açık artırma usulüyle satılacak. Ulaşım kolaylığının yanı sıra sosyal aktivite merkezlerine yakınlığıyla dikkat çeken Yuvam Bahçeşehir Evleri; Bahçeşehir Gölet, Esenkent Bahçeşehir Yolu ve Pazartürk Caddesi’nin kesişiminde yer alıyor.