Aydın’ın Söke ilçesinde çevresel atıklar ile etrafa atılan plastik ipler leylek yuvalarını tehdit ediyor. Nalbant Mahallesi’nde yuvasında ayağına ip dolandığı için uçamayan leyleği vatandaşların dikkati kurtardı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Aydın’a göç eden leyleklerin yavruları da büyümeye başladı. Sulak alanları ile önemli göç alanlarından olan Aydın’ın Söke ilçesinde Nalbant Mahallesi’ndeki bir yuvada leyleklerden birisinin uçamadığını fark eden duyarlı bir vatandaş, durumu hemen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. Bölgeye gelen dernek üyeleri, leyleğin ayağına dolanan ip nedeniyle uçamadığını tespit etti. Leyleğin kurtarılması için yuvaya çıkan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, leyleği ayağına dolanan ipi keserek kurtarırken, vatandaşların çevreye atılan çöpler konusunda duyarlı olmalarını istedi.

“Atıkları yuvaya taşıyorlar”

Leylek yavrularının çevresel atıklardan olumsuz etkilediğine dikkat çeken EKODOSD Başkanı Sürücü, “Aydın’ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi’nden aldığımız bir ihbarda bir leylek yuvasında sorun olduğu söylendi. Yaklaşık bir haftadır yuvadaki leyleklerin uçtuğu fakat birinin sürekli yuvada kaldığı ve havalanamadığı belirtildi. Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi ile görüşerek, ADM’nin bom aracıyla yuvaya çıkıldı. Yuvada yaptığımız incelemede leyleğin ayağına dolanan ipin yuvadaki çalılara da dolandığını tespit ettik. Leylek uçmak için bir miktar havalansa da ip geriye çektiğinden tekrar yuvada kalıyordu. Leyleği yakalayarak, ayağına dolanan ipleri kestik. Duyarlı bir vatandaşın yuvayı gözleyip takip etmesi sayesinde leylek kurtulmuş oldu. Leylek yuvasını incelediğimizde insan kaynaklı olarak doğaya atılan plastik saman ipleri, gübre çuvallarına ait parçalar, naylon poşetler, elbise parçaları, eldiven, maske, plastik gibi her türlü malzemenin yuvada olduğunu gördük. Leylekler doğaya bu kadar atık malzemelerin atılmadığı geçmiş yıllarda yavruların altına yumuşak olması için genellikle saman ve otlardan oluşan doğal malzeme getirirlerdi. Ancak günümüzde insanların çevreye attığı atık malzemeler leyleklerin dikkatini çektiğinden ve taşınması da kolay olduğundan bunları yuvaya getirdikleri görülüyor. Ne yazık ki yavrular yumurtadan çıktıktan sonra yuvalardaki atıklar nedeniyle meydana gelen kazalarda ayağına dolanan ipler nedeniyle birçok leylek yaralanmakta ve uzuvlarını kaybetmekte, bazen de boynuna dolanan ip nedeniyle öldükleri görülmektedir. Doğaya atılan her çöpün birlikte yaşamamız gereken birçok canlı türünü olumsuz etkilediği ve onların ölümüne yol açtığı bilinmelidir. İnsanlara yakın ve evlere komşu olan bu sevimli kuşların korunması için başta siyah saman ipleri olmak üzere doğaya atık madde atılmamalıdır. Leyleklerin korunması ve yavrularını sağlıklı bir şekilde büyütmesi temiz yuvalara bağlıdır. Doğal denge için çiftçilerimizin dostu olan leylekleri korumalıyız” dedi.