Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 17’ye düştü.

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı alarm vermeye başladı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranının yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi. Suların çekilmesi ve debisinin azalmasıyla baraj inşası sonrasında sular altında kalan bir köprü de gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği alanlarda toprakta çatlaklar oluşurken, köprünün bulunduğu kısımda da su seviyesinin azlığı dikkat çekti.

Bölge halkından bir vatandaş, "Neredeyse barajda su yok diyebilirim. Bu kuraklık ve barajda suyun azalması, buradaki habitatın da başka yerlere gitmesine neden oluyor. Her yer çöp yığını, enteresan bir durum. Lütfen biraz doğaya ve çevreye karşı duyarlı olalım" dedi.