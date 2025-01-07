Çağın toplum sağlığı sorunu haline gelen obezite hakkında açıklamalarda bulunan Medicana Sağlık Grubu Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Çakmak, obeziteden yutulabilir balonla kurtulabilmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Medicana Sivas Hastanesi’nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Çakmak, günümüzde yaygın olarak görülen ve önemli hastalıklardan olan obezite hakkında bilgiler verdi. Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, kas-iskelet problemleri ve kısırlık gibi birçok problemin ortaya çıkmasına neden olan obezitenin tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Çakmak, yutulabilir balonla obeziteden kurtulmanın mümkün olabileceğini söyledi. Çakmak, yaptığı açıklamalarında Obez hastanın kilo vermesi ile diyabet ve kalp damar hastalıkları riskinin azalacağını ifade ederek, ”Obeziteden kurtulmak bağışıklığı güçlendirir, karaciğer siroz riskini azaltır, eklemleri rahatlatır, tansiyonun stabil hale gelmesi sağlar, uykuyu düzenler, özgüveni artırma gibi birçok faydalı sonucu vardır” şeklinde konuştu.

“Oldukça popüler bir yöntem”

Yutulabilir mide balonunun endoskopi, anesteziye gerek olmadan su ile yutulduğunu ifade eden Çakmak, “Yapılan birçok bilimsel çalışmada obezite mide balonu uygulaması kilo vermede oldukça etkilidir. Obez hastalar bu süreçte 15 ile 25 kilo arasında kilo verebilir. Mide balonu yerleştirme, kalış süreleri, şişirme metotları ve hacim ayarlanabilir olma özelliğine göre birçok çeşitleri mevcut. Mide balonu yerleştirme açısından endoskopi ile yerleştirilen ve endoskopi gerekmeksizin yutulabilir olmak üzere iki çeşit mevcuttur. Ancak son zamanlarda endoskopi ve anestezi gerek kalmaksızın uygulanan yutulabilir mide balon uygulaması oldukça popüler yöntemdir. Yutulabilir mide balonunu hasta endoskopiye ve anesteziye gerek olmadan su ile yutar. Ayrıca diğer balonlarda endoskopi ve anestezi ile çıkarılma işlemi yapılır iken yutulabilir balonda ise 6 ay sonra kendiliğinden eriyebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle balonu çıkarma işlemine yapılmaz ve ilave endoskopi ve anesteziye gerek olmaz” dedi.

“15 dakika sürüyor”

Yutulabilir mide balon uygulamasının herhangi zararı olmadığına değinen Çakmak, “Yutulabilir balon beden kitle indeksi 27 ve üzeri ile 18 yaş üstü kişilere uygulanır. Yutulabilir mide balonu uygulamasından önce hastanın 1 hafta süreyle kullanması gereken ilacı doktoru tarafından reçete edilir. İşlemden önce 12 saat öncesinde yeme ve içmeye son vermelidir. Yutulabilir mide balonunu bir kapsül yutar gibi su ile yutulur. Sonrasında balonun doğru yerleşimi kontrol etmek için röntgen çekilir. Kapsül ucundaki bağlantı aparatı yardımıyla özel sıvı ile 450-500 ml şişirilir ve tekrar röntgen çekilir. Balonun ucundaki aparat çıkarılır ve uygulama toplamda 15 dakika sürmektedir. Yutulabilir mide balon uygulaması herhangi zararı yoktur. Diğer balonlarda görülen ilk günlerde yaşanan mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi etkiler de daha az oranda görülür” diye konuştu.