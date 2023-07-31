Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Aytaç Kılınç, Yutulabilir mide balonunun midede kapladığı hacim sayesinde porsiyonda küçülme, az yemek yeme ihtiyacı ve daha uzun süreli tokluk hissi vererek kilo kaybına yardımcı olduğunu belirtti.

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Aytaç Kılınç yutulabilir mide balonu sonrası beslenme yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Yutulabilir mide balonu sonrası beslenme yöntemlerinin aşamalı olduğunu ve ilk 1 haftalık süreçte sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyleyen Dyt. Kılınç, “Yutulabilir mide balonunda beslenme aşamalı olarak gerçekleşir. Mide balonunu yuttuktan sonra ilk 1 hafta sıvı beslenme dönemidir. Daha sonra püre dönemine geçiş sağlanır. Yumuşak gıdalar tercih edilir. 2 hafta sonunda ise katı beslenmeye geçilebilir” dedi.

Sıvı Diyet Dönemi

Yutulabilir mide balonu sonrası ilk aşamada sıvı tüketiminin önemli olduğunu ifade ederek çok soğuk ve çok sıcak sıvılardan uzak durulması gerektiğini aktaran Dyt. Kılınç, “Sıvı diyet dönemi midenin balona alışma süreci olan ilk 1 haftalık süreci kapsar ve midede gerçekleşebilecek semptomları önlemek için uygulanır. Mide balonu işleminden 2-3 saat sonra yavaş yavaş beslenmeye başlayabilirsiniz. Öncelikle su içmeye başlayabilir, sonrasında berrak ve tanesiz olacak şekilde sebze-meyve suları, açık çay, bitki çayları, hazımsızlık, gaz sorunları ve şişkinlik gibi semptomları en aza indirmek için ise laktozsuz süt, laktozsuz yoğurt ile yapılmış ayran, veya yoğurt, tanesiz çorbalar, protein destekleri ile sıvı diyetini uygulamanız gerekmektedir. Sıvı tüketimi yavaş yavaş ve küçük yudumlar halinde tüketilmesine dikkat edilmelidir. Mide asidinin uyarılmaması adına çok soğuk ve çok sıcak sıvılar tüketilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Püre Diyet Dönemi

Semptomların ardından püre tüketimine geçilmesi gerektiğini belirten Dyt. Kılınç, “Püre diyet dönemi ilk semptomlar geçtikten sonraki 1 haftalık zaman dilimini kapsar. Bu aşamada besinler çatalla ezilerek veya blenderize edilerek tüketilmelidir. Bu süreçte haşlanmış ve püre haline getirilmiş yumurta, peynir, et-tavuk-balık ile yapılmış unsuz, kremasız sebze çorbaları, süt, ayran, meyve püresi ve yoğurt tüketilebilir” ifadelerine yer verdi.

Katı Diyet Dönemi

Midenin balona alışmasından sonra sağlıklı ve düzenli beslenme planı ile kilo verme hızının arttırılabileceğini vurgulayan Dyt. Kılınç, “Mide balonu işleminden 2 hafta sonrasını kapsayan ve artık midenin balona alıştığı dönemdir. Katı beslenmede kişilerin enerji ihtiyaçlarına göre sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı oluşturulur. Bu dönemde proteinden zengin, dengeli karbonhidrat ve dengeli yağ içeren bir beslenme modeline uymak, kilo verme sürecinin hızlı ve sağlıklı olması açısından önemlidir” şeklinde konuştu.

Dikkat edilmesi gereken beslenme kuralları

Mide balonu uygulaması sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken en önemli kural, yemeklerden 30 dakika önce ve 30 dakika sonra sıvı alınmaması gerekmektedir. Böylelikle mide genişlemesini ve yetersiz beslenmeyi engellemek mümkün oluyor. Mide balonu uygulaması sonrası dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Dyt. Kılınç, “Sıvılar küçük yudumlarla alınmalı, yemekler ise iyice çiğnenmelidir ve yemek yeme doygunluk hissedildiği an bırakılmalıdır. Besinler dik pozisyonda tüketilmelidir ve geç saatlere bırakılmamalıdır. Yatmadan 2-3 saat önce ise besin alımı durdurulmalıdır. Gazlı içecek tüketiminden uzak durulmalıdır. Çünkü gazlı içecekler mide rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. Günde 1.5-2 litre su tüketilmelidir. Yaz döneminde sıvı tüketimi artırılmalıdır. Bu süreçte salçalı, yoğun ve acılı baharat kullanımından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Kafeinli içecek tüketimi sınırlandırılmalıdır” diye konuştu.