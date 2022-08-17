Taş kordon teras, kafes tel çit, kuru duvar eşik, miks eşik ve gradoni teras yöntemleri kullanılarak hazırlanan erozyon kontrol sahasında, sonbaharda sedir, selvi, çınar, zakkum, ateş dikeni, lavanta ve gül ’ün olduğu 2 bin fidan dikilecek.

Sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde, 200 yıllık boğacılık geleneğinin yok olmaması için, Orman Genel Müdürlüğü katkılarıyla, 14,5 hektarlık alanda yapımına başlanan, Yusufeli ilçesi yeni yerleşkesindeki “Yusufeli Mesire Yeri" yapım çalışmalarında sona yaklaşılırken, çevresindeki 8 hektarlık alanda erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında yeni yerleşim alandın da “Yusufeli Mesire Yeri" çevresinde 8 hektarlık alanda erozyon kontrol çalışmaları yaparak, sonbaharda fidan dikilmek üzere hazır hale getirildi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin’deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj suları altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 hektarlık alanda erozyon çalışması yaptı.

Tabiata 323 bin 721 sülün

Tabiata 323 bin 721 sülün

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