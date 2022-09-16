Artvin’de Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının binalarından çıkartılan eşyaların yüklendiği kamyonlar yapılan duaların ardından yeni ilçe merkezine doğru yola çıktı. 52 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ilçe 7. taşınmasına bugün başladı.

Artvin’de Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının binalarından çıkartılan eşyaların yüklendiği kamyonlar yapılan duaların ardından yeni ilçe merkezine doğru yola çıktı. 52 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ilçe 7. taşınmasına bugün başladı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin’deki Yusufeli Barajında su tutma işlemi nedeniyle son hazırlıklar yapılıyor. Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 3 ayrı bölgede 2015 yılında başlayan inşaat çalışmaları sonrasında Türkiye’nin en büyük iskan projesinde sona gelinirken, ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma işlemlerine başlandı. Dün akşam saatlerinden itibaren yeni ilçe merkezine taşınmanın başladığı ilçede kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe merkezindeki binalarındaki eşyalar bu sabah kamyonlara yüklendi.

Kamyonlar Türk bayrakları ile süslenirken, Hükümet Konağı’nın önünde taşınma nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene Vali Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti Milletvekili Erkan Balta ile birim amirleri katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından kamyonlar konvoy eşliğinde yeni ilçe merkezine doğru yola çıktı.