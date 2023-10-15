Artvin’in Yusufeli ilçesinde bu yıl 73’ncüsü düzenlenen Geleneksek Karakucak Güreşleri’nde başpehlivan Kenan Gör oldu.

Yusufeli Belediyesi tarafından organize edilen güreşler Yusufeli Orman Parkındaki meydanda düzenlendi. Güreşlere Artvin, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Malatya, Ankara, İstanbul, Sivas, Tokat,Çorum ve Samsun’dan 252 lisanslı güreşçi katıldı. "Minikler", "Yıldızlar" ve "Büyükler" kategorisinde güreşçilerin kilolarına göre 22 farklı sıklette gerçekleştirilen güreşlerde dereceye giren sporculara toplamda 150 bin lira ödül dağıtıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği güreşler ilgiyle takip edildi.

Zorlu müsabakalara sahne olan Yusufeli 73. Geleneksel Karakucak Güreşleri’nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Kenan Gör başpehlivan olarak adını yazdırdı.

Organizasyonda gazetecilere açıklamada bulunan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Yusufeli yeni yerleşim yerinde karakucak geleneğimizi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Malum karakucak güreşleri bu toprakların geleneksel bir sporu. Her düğünde bayramda atalarımızın meydanlarda tutmuş olduğu güreş karakucak güreşidir. Bugün festival zevkinde yeni Yusufeli’mizde yeni alanımızda yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yusufeli için ilçe merkezi için geleneksel bir organizasyon. Bugün burada hem 73’ncüsünü yapıyoruz hem de yeni yerleşim yerimizde ilk festivalimizi yapıyoruz. Katılan güreşçi sayımız 250’nin üzerinde sporcu katılıyor. Hemşehrilerimiz yerleşim yerinin dışında olmasına rağmen her zaman aldığımız karakucak seyircisini almış olanında doğrusu mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.