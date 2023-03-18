Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi" programı Çanakkale ruhunu yansıttı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Oltu’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Sabah saat 10-30 Aslanpaşa Şehitliğindeki anıta çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serdar Ekin ve Oltu Belediye Başkanı Necmetttin Taşçı şehitlik defterini imzaladılar. Ardından Piyade Teğmen Velican Deveci tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği bir konuşma yapıldı. Daha sonra ilçe protokolü, şehit mezarlarını ziyaret ederek mezarlara karanfil bırakıp dualar ettiler.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve Şehitler Günü etkinliği için Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda Yusuf Ziya Bey Lisesinin hazırladığı programa geçildi. Salondaki program Deprem görüntüleri ile başladı.ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Semra Türkan Yaptı.Okul Öğrencilerinden Damla Yavuz Çanakkale şehitlerine adlı şiiri okudu daha sonra Çanakkale Savaşı ile ilgili video gösterimi yapıldı.Okul Öğrencilerinden Onur Demir Bir Yolcu adlı şiiri okudu daha sonra Okul Öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale şehitleri şehit Komutan isimli Tiyatro Gösterisi yapıldı. Okul korosundan müzik dinletisi yapıldı.

Okul Öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ile son bulurken program sonunda katılımcılara Çanakkale menüsü ikram edildi.

Okul Müdürü Orhan Taşkın, “Öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ederim. Çanakkale ruhunu tekrardan yansıttılar” dedi.