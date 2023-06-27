Belediye Kütahyaspor, teknik direktör Yusuf Tokuş ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Takımımızı başarıya ulaştıracak bir ekiple hocamıza görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Kütahyaspor kulüp binasında yeni teknik direktör Yusuf Tokuş ile imza töreninde bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kurban Bayramı arifesinde en önemli faaliyet alanlarımızdan birisi olan Belediye Kütahyaspor’umuzun yeni yönetiminin oluşturulması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün sportif direktörümüz ile anlaşma yaparak belirledik. Efrahim Alkın Bey. Öncelikle ona hayırlı olsun. Şimdi de Yusuf Tokuş hocamızla teknik direktör olarak ekibi ile birlikte Belediye Kütahyaspor’umuzun bu sezonda sorumluluğunu nasip olursa anlaşıp kendilerine devir edeceğiz. Öncelikle bu noktaya gelmemizde emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize, başkan yardımcılarımız başta olmak üzere kulüp başkanımızla beraber ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yusuf hocamıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şehrimizin özelliklerini, takımımızın özelliklerini yakından bilen bir hocamız olarak inşallah başarıya ulaştıracak bir ekiple beraber bu sene birlikte çalışacağız. Kendisine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

Belediye Kütahyaspor’un yeni teknik direktörü Yusuf Tokuş, “Belediye Başkanımıza temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Kütahyaspor’da bulunmam ve düşünülmem hem belediye başkanımız hem kulüp başkanımız hem de yöneticilerimiz açısından bizi buraya layık görmeleri beni sevindirmiştir. Geçen sene aynı grupta olduğumuz, rakip olduğumuz, hem şehri hem taraftarını hem de kulüp yapısını çok iyi bildiğim Belediye Kütahyaspor’da çalışmak, benim için tabi ki bilmediğim bir yerden daha kolay olacak. Kütahya’mızın bir hedefi var. Bu hedefler için bizlerde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem ekibim hem ben hem de oluşturacağımız takımla beraber Belediye Kütahyaspor’un özlemindeki başarıyı yakalamak için çalışacağız. Buraya geldiğimde müthiş bir ilgi, sevecenlik ve yakınlık hissettim” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı ve kulüp yöneticisi Murat Arık ve kulüp yöneticileri yer aldı.