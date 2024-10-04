Malatya’da bir ilkokulda boğazına şeker kaçan öğrencisine zamanında Heimlich manevrası ile müdahale eden sınıf öğretmeni Yusuf Doğan, öğrencilerin okula bu tür boğazda kalabilecek yiyecekleri getirmemesi gerektiğini söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde bulunan Akpınar İlkokulu’nda 3. sınıf öğrencisi Talha Elokuş yanında getirdiği şekerin nefes borusuna kaçması ile zor anlar yaşadı. Okulun güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan anlarda öğrenci ilk olarak su içmeye gittiği tuvalette şekeri çıkaramayınca panikle sınıfına yöneldi. Nefes alamadığı için zor anlar yaşayan öğrenciyi o sırada bir veli alarak hemen karşıdaki sınıfa götürüp öğretmen Yusuf Doğan’dan destek istedi. 27 yıllık sınıf öğretmeni olan Doğan ise soğukkanlılıkla daha önce aldığı Heimlich manevrası eğitimi uygulamaya koydu ve öğrencinin boğazındaki cismin çıkması için müdahalede bulundu. Nefes borusuna kaçan şekerin çıkması ile hem öğrenci hem de öğretmen derin bir nefes aldı.

Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Yusuf Doğan, daha önce Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün verdiği kursta ’Heimlich’ manevrası eğitimi aldığını söyleyerek ilk kez pratikte bu manevrayı uyguladığını söyledi. Derste iken karşı sınıftaki öğrencinin boğazında bir cismin kalması ile hemen olaya müdahale ettiğini belirten Doğan, "Derse yeni başlamıştım, karşıdan bir öğrencinin nefes alamadığını görünce aldığımız eğitimin de faydası ile müdahalede bulunarak cismin çıkmasını sağladım. İlk defa böyle bir pratikte müdahale edince tabi biraz tedirginlik yaşadım ama öğrencimizi kurtarmak bize mutluluk verdi" dedi.

Okullarda bu tür durumlarla karşılaşılmaması adına velilere ve öğrencilere seslenen Doğan, özellikle boğazda kalabilecek, nefes yolunu tıkayabilecek bu gibi benzeri yiyeceklerin beslenme çantalarına konulmaması gerektiğini söyledi.

Topsöğüt Akpınar İlkokul Müdürü Ömer Kayalar da olayı duyar duymaz hemen yukarı çıktıklarını ve bu sırada öğretmen Yusuf Doğan’ın öğrenciyi kurtardığına şahit olduğunu ifade ederek, "Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilere tavsiyemiz böyle şeker türü yiyecekleri yutarken dikkat etmeleri. Aslında bu tür yiyecekleri almamalarını öneriyoruz. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne de verdikleri bu eğitimden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah tüm öğretmenler ve vatandaşlarımız bu hayat kurtaran eğitimleri alırlar" diye konuştu.