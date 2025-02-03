Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu Yusuf Kaplan, ’’İlham Veren Söyleşiler’’ projesi kapsamında Erzincan’da öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen programlarda Yusuf Kaplan’a Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal eşlik etti.

Yusuf Kaplan ilk olarak TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda öğrencilerle buluştu. Ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kaplan, öğrencilerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.