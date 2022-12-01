Kars’ın Sarıkamış Kaymakamı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mülki İdare Amiri Yusuf İzzet Karaman, Muğla’nın Fethiye Kaymakamlığına atandı.

Kars’ın Sarıkamış Kaymakamı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mülki İdare Amiri Yusuf İzzet Karaman, Muğla’nın Fethiye Kaymakamlığına atandı.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı’nın Kırşehir Vali Yardımcılığı’na atanmasının ardından Fethiye Kaymakamlığı görevine 14 Temmuz 2020 tarihli 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman atandı.

1979 yılında Sungurlu’da doğan Yusuf İzzet Karaman, İlköğrenimini Ankara Mimar Kemal İlkokulu’nda, ortaokulu Vangölü Anadolu Lisesi’nde ve lise öğrenimini Sinop Anadolu Lisesi’nde tamamlayarak, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazandı. 2002 yılında üniversiteden mezun olan daha sonra yüksek lisansını yapan Karaman, 28 Temmuz 2004 tarihinde Antalya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kaymakamlıklar ve kaymakam vekilliklerinin ardından İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan Karaman, 2020’den beri İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. İyi derecede İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Yusuf İzzet Karaman, evli ve üç çocuk babası.