Adana Demirspor’a yeni katılan Yusuf Erdoğan’ı, takım arkadaşları antrenmanda sırtına vurarak karşıladı.

Adana Demirspor’a yeni katılan Yusuf Erdoğan’ı, takım arkadaşları antrenmanda sırtına vurarak karşıladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor forma giyen 30 yaşındaki Yusuf Erdoğan’ı renklerine kattı. Adana Demirspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Dün takımla ilk antrenmanına çıkan Yusuf, arkadaşları tarafından ilginç bir şekilde karşılandı. Takımın oyuncuları karşılıklı koridor oluştururken, Yusuf aralarından geçti. Bu sırada oyuncular Yusuf’un sırtına vurarak, karşıladı.