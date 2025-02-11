Turkcell’in gençler tarafından büyük ilgi gören GNÇ markası, Sevgililer Günü’ne özgü klişelere vurgu yapan yeni reklam kampanyasında "Soğukkanlı Kutlayınız" mesajı veriyor. 2024 Olimpiyatları’nda, duruşu ve başarısıyla dikkat çeken madalyalı atıcı Yusuf Dikeç başrolde yer alıyor.

Turkcell’in gençlere özel markası GNÇ, Sevgililer Günü denince akla gelen klişeleri, eğlenceli bir reklam filmi ile ele alıyor. "Soğukkanlı Kutlayınız" temalı yeni reklam filmi, yapay romantizm yerine samimiyetin altını çiziyor. Olimpiyat madalyalı atıcı Yusuf Dikeç’in başrolde olduğu film, eğlenceli anlatımıyla dikkat çekiyor.

Kampanyaya ilişkin konuşan Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan şunları söyledi: "GNÇ gençlerin ruhunu yansıtan, onların diliyle konuşan bir marka. GNÇ’yi, gençlerin hayatına eğlence katan, samimi ve cesur bir marka olarak konumlandırmaya devam edeceğiz. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü filmimizin konseptini ’Soğukkanlılıkla Kutlayınız’ olarak belirledik ve milli atıcımız Sayın Yusuf Dikeç’le çalıştık. 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki duruşu ve başarısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken madalyalı sporcumuz, bu kez gençlerin çok sevdiği GNÇ markası ile ekranlarda olacak. Umuyorum ki, bu soğukkanlılık bütün gençlere iyi gelecek. Kampanyada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

"Gençlerle bağ kurabildiğim bu projede yer almak çok değerli"

Filmin başrolünde yer alan Yusuf Dikeç ise şu açıklamalarda bulundu: "Atıcılık sabır, konsantrasyon ve soğukkanlılık gerektiren bir spor. GNÇ’nin Sevgililer Günü’ne getirdiği bu eğlenceli ve farklı bakış açısıyla benim dünyamın kesişmesi çok güzel oldu. Gençlerin enerjisini hissedebildiğim, onlarla bağ kurabildiğim bu projede yer almak benim için çok değerli. Tüm kampanya ekibine teşekkür ederim".

"Bir gün değil her gün sevdik"

Film klişe Sevgililer Günü görüntüleriyle açılıyor, dış sesin devreye girmesiyle kesiliyor. Kamera birbirinden farklı klişelerin göründüğü televizyon ekranından çıkarak, Yusuf Dikeç’e dönüyor. "Hadi Yusuf Abi" komutuyla başlayan sahnelerde, ünlü atıcı balonlardan oyuncak ayılara, kalpli çikolatalardan romantik süs eşyalarına kadar Sevgililer Günü’nün vazgeçilmez klişelerini bir bir ortadan kaldırıyor. Film "bir gün değil her gün sevdik" mesajıyla sona eriyor.

21 milyon kez indirilen gençlik uygulaması

GNÇ uygulaması, bugüne kadar 21 milyon kez indirildi ve aylık 3 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip. 14 Şubat iletişimi boyunca GNÇ uygulaması içerisinde hediye sinema bileti, Çatlat’tan herkese hediye GB, Sevgililer Günü Özel Oyunu ve pek çok yenilik de kullanıcıları bekliyor. GNÇ, 21 milyondan fazla indirme ve her ay 20 milyona yakın ziyaret sayısıyla gençlerin en çok vakit geçirdiği uygulamalardan biri konumunda.