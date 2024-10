Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2024/2025 Akademik Yılı açılışı dün gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 10.30’da okulun toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, AK Parti Edirne İkl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Murat Tan ve Prof.Dr. Eylem Bayır, okulun önceki dönem müdürleri, çevre ilçe Yüksekokul Müdürleri, akademisyenler, mahalle muhtarları, öğrenciler ve okulun açılmasına katkıda bulunan o dönemde kurulan Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Geliştirme Derneği Başkanı Şengül Özcan, yönetim kurulu üyeleri Kubilay Alkan ve Bayram Ali Kalfalar’da katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, okulun tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

Sunumun ardından Yusuf Çapraz Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Müzik Dinletisi gerçekleştirildi.

Daha sonra okul Müdürü İlknur Kumkale, törene katılanlarla hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi. “15.yılını kutladığımız Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun akademik açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben kürsüye çıkarken, sanki 15 yıl önce yaptığımız ilk açılış törenini hatırladım. Ama aradan o kadar uzun yıllar geçti ki arada büyüdük, geliştik okul olarak, olgunlaştık. Tabi o dönem söylediklerimizin aynılarını söylemememiz lazım bugün. 15 sene dünyada çok şeyler değişti. Ülkemizde çok şeyler değişti, teknoloji, her şey değişiyor. Bir sözümüz vardır ya değişmeyen tek şey değişimdir. Biz de bu söze istinaden, her zaman değişimi, her zaman değişmeyi kendimize hedef olarak koyuyoruz. Keşan’ın Keşanlıların, kurumların, ve he zaman desteğini gördüğümüz basın ordusunun hep yanımızda olduğunu görmek, beni çok mutlu etti. Yeni öğrencilerimizin bazıları ile tanıştım, bazıları ile tanışamadım. Aileleri onları bize emanet ettiler. Öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum her ne olursa olsun bizimle paylaşabilirsiniz. İhtiyaçlarınızda maddi ve manevi ne varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bizler sizlerin yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz. Tabi bunu söylerken şunu da ilave etmek istiyorum, değişim dedik o zaman sizlerde bu değişimin farkında olun. Kendizine vizyon katın. Vizyonunuz yoksa nereye gideceğinizi bilemiyorsanız o zaman bu cümlenin çok anlamı olmayacak. Biz size sadece neyi nerden öğreneceğinizi öğretiyoruz aslında. Ben okuldan ilk mezun olduğum bilgilerimle bugün bu işi yapamazdım herhalde. Sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız arkadaşlar. Peki siz 10 yıl sonra kendinizi nerde görmek istiyorsunuz. Nasıl bir işte görmek istiyorsunuz. Hangi kotluklarda oturmak, hangi binalarda çalışmak istiyorsunuz. Lütfen bunu düşünün. Öğrencilerime her zaman söylediğim gibi değişin, fotoğrafınızı çekin. Evlenmeyi düşünür müsünüz? Nasıl bir ortamda çalışacaksınız, ne istiyorsanız lütfen bunu hayal edin fotoğrafını çekin ve karşınıza koyun. Vizyon bir hayal, ama hayalle insanı ayıran bir çizgi var ki eğer o hayale ulaşmak için şimdiden çalışmaya başlıyorsanız o bir vizyona dönüşüyor. Bu vizyonla çalışacaksanız hayalinize daha çabuk ulaşacaksınız. Güzel konser içinde öğrencilerimize teşekkür ederim. Eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun.”

Kumkale’den sonra konuşan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şunları söyledi. “Trakya Üniversite’nin değerli öğretim üyeleri, değerli işadamlarımız değerli siyasi parti temsilcileri, sevgili öğrencilerimiz, İlknur hocam ilk açılışta burada idi. Sonra başka görev verildi, gitti vetekrardan geldi. Keşan’a tekrardan hoş geldiniz hayırlı olmasını temenni ederim. Okulumuzun imkanları daha da arttı. Bende akademisyenlere ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı temenni ediyorum. Türkiye’den çok çok değişik yerlerinden geldiniz hepiniz. Gençsiniz, zaman çabuk geçiyor. Size tavsiyem öncelikle ailenizin size, devletimizin size verdiği bu fırsatları iyi kullanın. Buralarda konuşanlar gelecek yıllarda sizler olacaksınız. Kendi aranızda barışık olun, ailenize sahip çıkın, onları utandıracak şeyler yapmayın. Sizlere özetle başarılı bir eğitim yılı temenni ediyorum. Hocalarımıza da gayretler diliyorum. Keşanlılara da bu gençlerimize evlatlarımıza sahip çıkmalarını diliyorum.”

Özcan’dan sonra söz alan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan’da akademik yıl açılışına katılanlara “hoş geldiniz” diyerek, konuşmasında şunları dile getirdi. “Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2024/2025 eğitim öğretim yılı açılış törenine hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve kurumum adına selamlıyorum. Okulumuz yeni döneme yeni kadrosu ile başladı. Ben değerli hocama ve ekibine başarılar diliyorum. Değerli hocam kurmuş olduğunuz okula 15 yıl sonra yeniden geldiniz. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Sevgili öğrenciler sizin eğitim hayatınız sona erdi. Bundan sonra Yükseköğrenim öğrencilerisiniz. Yani sizle birer üniversitelisiniz. Üniversiteli olmak zordur, üniversite hayatı zorluklarla doludur. Ama üniversite hayataı çok güzel, çok özel , çok büyük zenginlikleri olan bir dönemdir. Bundan sonraki hayatınızda kazanacağınız statü, edineceğiniz meslek, yapacağınız iş ve yaşam şartlarınız, yaşam kaliteniz bu 4 yılda edineceğiniz kazanımlarınıza bağlıdır. Çok iyi bir okulda iyi iyi bir akademik kadrodan eğitim oluyorsunuz. Bu size sunulan fırsatları olabildiğince değerlendirmeniz gerekir. Çalışmanın yanında eğleneceksiniz, sosyalleşeceksiniz, dinleneceksiniz, bunlar en doğal haklarınız. Ama öncelikle sizler öğrencisiniz, iyi bir öğrenci olacaksınız ve çok çalışacaksınız. Nobel ödüllü bilimaadamımız Aziz Sancar’ın da ifade ettiği gibi başarının kolay kestirme yolu yoktur. Bunun yolu çalışmak ve çok çalışmaktır. Sizlerde çok çalışarak geleceğinizi planlayacaksınız. Asla umutsuzluğa kapılmayın sevgili arkadaşlar, sevgili öğrencilerimiz. Kafanızdaki olumsuz düşüncelerin yer almasına müsaade etmeyin. Karamsar olmayın, size düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışın. O zaman önünüzde kapılar açılacak, başarılı olacaksınız. Başarılı olduğunuz zaman da mutlu olacaksınız. Bu sizin elinizde, değerli hocalarım daha önceki dönemde olduğu gibi bu yılda öğrencilerinizi donanımlı bir şekilde yetiştirmek için, eğitimek için, elinizden gelen her türlü gayreti göstereceğinize inancımız tamdır. Bu dönemde rektörlüğümüzün desteği sizlerin yanında olacaktır. Rektör hocamın ifade ettiği sözlerle ifade etmek istiyorum. Bu dönemin mottosu çalışanın takdir edildiği bir dönem olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2024/2025 eğitim öğretim yılının başarılı olmasını diliyorum”

Tan’ın konuşmasından sonra Prof.Dr. Erdem Uçar’ın Yapay Zekayı Anlamak konulu ilk dersi vermesi ile program sona erdi.