Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeniden özgür günlere kavuşan Suriye’nin başkenti olan Şam’da yönetim ile bir araya geldi, incelemelerde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 61 yıllık BAAS rejiminin yıkıldığı ve yeniden özgür günlerin başladığı Suriye’ye giderek dünyadaki en güçlü medeniyete sahip olan ve tarihin ön sayfalarında ismi yer alan Şam’da temaslarda bulundu.

Bir süre önce Büyükşehir Meclisi’nde Şam ile kardeş şehir ilişkilerinin tesis edilmesi için yetki alan Alemdar, Şam Başkanı Mahir Marwan ve Şam Kırsalı Başkanı Amer Al-Shaikh ile bir araya geldi.

Suriye’nin yeniden inşası

Suriye ve Şam hakkında genel bilgiler alan, kapsamlı bir görüşme yapan Başkan Alemdar yerel yönetimlerin iyi niyet mektuplarını ileterek özgür, bağımsız, güçlü bir Suriye’nin en kısa sürede inşası için destekçi olacaklarını ifade etti.

Şehrin sokaklarında dolaşan, incelemeler yapan Alemdar, “61 yıllık BAAS rejimi altında kuşaklar yok oldu. Çocuklar, kadınlar, halk dünyanın en büyük cenderesinden geçti” sözlerine dikkat çekti.

“Şam’ın genel durumunu görüştük”

Başkan Alemdar paylaşımında şunları yazdı: “Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Şam Başkanı Mahir Marwan ve Şam Kırsalı Başkanı Amer Al Shaikh ile bir araya geldik. Suriye'nin ve Şam'ın genel durumu hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Yerel yönetimler arası iyi niyet mektuplarımızı ilettik. Özgür, bağımsız ve güçlü bir Suriye'nin önemine inanıyoruz. İnşallah en kısa sürede kardeşlerimiz çok hızlı bir şekilde ülkece ayağa kalkacaklar. Şam Valisi Mahir Marwan ve ekibinin çok gayretli olduğunu gördük. Allah çalışmalarını bereketlendirsin.”

“Şam’da yeniden doğuşun hikayesi filizleniyor”

Başkan Alemdar geçmişte olduğu gibi bugün de Suriye’nin yanında olacaklarını belirterek, “Geçmişte Suriyeli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde nasıl yanlarında olduysak bundan sonra da Türkiye olarak en büyük dost ve destekçileri olacağız.14 yıla yakın bir sürede Suriye'de çok büyük yıkımlar gerçekleşti.Şehirler neredeyse yok edildi ve milyonlarca insan yerinden edildi.Çocuklar, kadınlar, yaşlılar başta olmak üzere bir halk, dünyanın en büyük cenderesinden geçti. 61 yıllık Baas rejimi altında kuşaklar yok oldu.Şimdi Şam'da yeni bir doğuş hikayesi filizleniyor.” dedi.

Halid Bin Velid ve Bilal-i Habeşi

Alemdar ayrıca Humus’ta Ashâb-ı Kirâm Halid Bin Velid ve Şam’da Bilâl-i Habeşî’nin kabirlerini ziyaret etti.

Gazze, Arakan'daki mazlumlar, Ümmeti Muhammed ve dünyanın selameti için dua eden Alemdar buradan fotoğrafları paylaştı.