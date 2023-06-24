AK Parti Bartın milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da yaşanan taşkın sonrasında sürdürülen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Milletvekili Aldatmaz tarihi ilçenin bayram tatiline hazır olduğunu söyledi. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ilçedeki temizlik ve bayram tatili için sürdürülen hazırlıkları yerinde Amasra kaymakamı Kadir Perçi Ak Parti Yasar Arslan ve İl genel meclisi başkanı Kenan Dursun ile birlikte inceledi.

Taşkınlardan etkilenen Kum mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Aldatmaz yaşanan su taşkınları sonrasında devletin tüm imkanlarının Amasra için seferber edildiğini ifade ederek, “Nice medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi ve turistik ilçemiz Amasra’da yaşanan selden etkilenen vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tamamlanan ve sona yaklaşan çalışmaları da yerinde inceledik. Fatih Sultan Mehmet’in Çeşm-i Cihan’ı, dünyanın gözbebeği Amasra’mızda yaraların hızla sarılması noktasında devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Bartın Valiliği koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürdürülen temizlik çalışmalarıyla selin izleri sadece bir kaç gün içerisinde silinerek Amasra’mız bayram tatili için hazır hale getirildi. Kurban Bayramı boyunca yüzbinlerce ziyaretçi ağırlayacak olan Amasra ilçemizde gerekli önlem ve tedbirlerde alınmış durumda. İlçemizdeki turizm faaliyetleri aksamadan sürecek. Yaşanan sel sonrasında Amasra’da sürdürülen çalışmalara destek veren ve çalışmalarda görev alan tüm personele teşekkür ediyorum. Bir kez daha ilçe sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.