Samsunspor’un kaptanlarından Yusuf Abdioğlu, takımlarının ve hocalarının kalitesinin Spor Toto 1. Lig’in üstünde olduğunu ve bu sezon Süper Lig’e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Samsunspor’un kaptanlarından Yusuf Abdioğlu, takımlarının ve hocalarının kalitesinin Spor Toto 1. Lig’in üstünde olduğunu ve bu sezon Süper Lig’e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Yeni Malatyaspor maçının öncesinde takım kaptanlarından Yusuf Abdioğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandığını belirten Yusuf Abdioğlu, “Hep söylüyorum ‘bu takım şampiyon olacak’ diye. Biz şu an ki durumumuza değil de, sezon sonunu görmeye çalışıyoruz. Sezon sonunu da hep şampiyon olarak görüyoruz. Takım kaptanları olarak bunun için mücadele veriyoruz. Buna inanıyoruz. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar hocalarımızın bütün isteklerine olumlu yanıt veriyor. Şu an sadece idman sahasındayız. O yüzden başarımız asla tesadüf değil. Hep birlikte çalışıyoruz. Maçlara yüzde yüz hazırlanıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Takım kaptanları olarak bizim de işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden tekrardan takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Eyüpspor ile olan puan farkı kapanır”

Lider ile olan puan farkının kapanacağına inandığını söyleyen Yusuf Abdioğlu, “Samsunspor olarak bu ligi lider bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 10 puanlık fark, bir maç eksiğimiz var Eyüpspor’dan. Kazandığımız takdirde 7 puan diyebiliriz. 7 puan da bu ligde biliyorsunuz, bazen mağlubiyetler gelmeye başladığında art arda geliyor. Mücadelenin daha üstte olduğu bir lig burası. Süper Lig’den farkı bence burada. Süper Lig’de biraz daha beklenerek oynanan bir oyun var. Burada mücadele daha ön plana çıkıyor. Bizim Samsunspor olarak hedefimiz şampiyonluk. Eyüpspor’un üstünde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“Hüseyin hoca da takımımız da bu lige fazla”

1. Lig’in üstünde bir takıma sahip olduklarının altını çizen Abdioğlu, “Hüseyin Eroğlu hoca tamamıyla iş ahlakı olan birisi. Disiplinli bir insan. Onun için burada sahaya çıkan, en ufak gencin bile diğerlerinden farkı yoktur. Ben bunu çok iyi biliyorum. Hüseyin hoca ile Altınordu’da çalıştım. Ben kendisinin de takımımızın da bu lige fazla olduğunu düşünüyorum. İnşallah sene sonu beraber şampiyon olduğumuzda, o da hedefleri doğrultusunda hak ettiği Süper Lig’e ulaşacaktır. Samsunspor hocamız için de bizler için de büyük bir avantaj bu ligde. Ben buna inanıyorum. İnşallah hocamızla beraber Süper Lig’e çıkacağız” şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlıların bugünkü antrenmanına engelli öğrenciler misafir olarak geldi. Futbolcular öğrenciler ile fotoğraf çektirip, sohbet etti. Öte yandan antrenmanın bir bölümüne kadro dışı kalan futbolcular Aryvdas Novikovas, Fernando Boldrin ile lisansları çıkartılmayan Ismael Diomande ve Tomane Mendes de katıldı.