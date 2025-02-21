Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, donma ve buzlanmaya karşı alınan tedbirler kapsamında üst geçitlerdeki yürüyen merdivenleri 7/24 çalışır konumda tutacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sibirya üzerinden gelen ve "Altay kar fırtınası" olarak adlandırılan kar yağışından kentin olumsuz etkilenmemesi için 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde çalışıyor. Büyükşehir ekipleri, donma ve buzlanmaya karşı alınan tedbirler kapsamında üst geçitlerdeki yürüyen merdivenleri 7/24 çalışır konumda tutacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki üst geçitlerin asansör ve yürüyen merdivenlerinin bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştirerek, vatandaşların güvenliğini ve konforunu ön planda tutuyor. Bu doğrultuda ekipler, yürüyen merdivenlerin kar yağışı ve don olaylarından olumsuz etkilenmemesi için gereken tedbirleri aldı. Böylece soğuk havaların etkisiyle herhangi bir arıza yaşanmaması için merdivenlerin mekanizmalarının sürekli aktif kalması sağlanacak.