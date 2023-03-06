Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğuştan engelli olan Bünyamin’e ismini açıklamayan bir hayırsever umut oldu.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğuştan engelli olan Bünyamin’e ismini açıklamayan bir hayırsever umut oldu.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan Bünyamin Oktay (11), doğumu sırasında beynine oksijenin az ulaşmasından kaynaklı olarak Polisekiri hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle geçirdiği felç sonucunda yürüme kabiliyetini doğumundan itibaren kaybeden Bünyamin, kaslarının ve damarlarını aşırı gergin olmasından dolayı sıkıntılar yaşıyordu. Bünyamin’in ağrılarına ve yürüyememesine çözüm olarak bel kemeri denilen destek ekipman gerekiyordu. İsmini açıklamayan bir hayırsever, Bünyamin’in bu durumundan haberdar olunca yardım elini uzattı. 44 bin lira değerindeki ekipmanı Bünyamin’e hediye etti. Bünyamin’in yürümesi için umut doğarken adımlarını atabilmesi için fizik tedavi görmesi gerekiyor.

Bünyamin’in uzun süre fizik tedavi görmesi gerektiğini belirten Uzman Doktor İzzettin Tekiş, Bünyamin’in Polisekiri hastası olduğunu, ona şu anda bel kemeri denilen cihazı takttıklarını ve destekli şekilde yürüyebilmesini sağladıklarını söyledi. Dr. Tekiş, "Gerilmiş olan kaslarını rahatlatmaya ve yürümesini sağlamaya çalışıyoruz. Gece kasılan kaslarını açmak için de bu apoları giydiriyoruz kendisine. Bunu sayesinde rahatlamış oluyor. Bu aşamadan sonra ise fizik tedavi görmesi gerekiyor. Uzun süreli gitmesi gerekiyor. Günlük ne kadar süre dayanabilirse o kadar tedavi gitmesi gerekiyor. Bu sayede Bünyamin hakkında gelişim sağlayabiliriz” dedi.