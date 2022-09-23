Kahramanmaraş’ta yaşayan ve evliliklerinde yarım asrı deviren çiftten 69 yaşındaki Elif Avşar, alzaymır hastası yürüyemeyen 75 yaşındaki eşine 2 yıldır bebek gibi bakıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan ve evliliklerinde yarım asrı deviren çiftten 69 yaşındaki Elif Avşar, alzaymır hastası yürüyemeyen 75 yaşındaki eşine 2 yıldır bebek gibi bakıyor.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk annesi Elif Avşar ve Veli Avşar çifti 55 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Elif Avşar, son 2 yıldır rahatsızlıkları artan alzaymır hastalığına yakalanan ve yürüyemeyen eşine bebek gibi bakıyor. Eşinin, bebekten farksız olduğunu söyleyen Avşar, yemeğini yediriyor, banyosunu yaptırıyor ve geceleri başında bekliyor.

“Biz mecburuz birbirimize bakmaya”

Avşar, hasta olan eşine bakmak zorunda olduğunu ifade ederek, “Herkes eşine sahip çıksın. Ben 55 yıllık evliyim. Bu süreçte eşim beni hiç üzmedi. Ben de onu üzmedim. Ben 69 yaşındayım eşim 75 yaşında. Biz mecburuz birbirimize bakmaya. Ben eşimin banyosunu yaptırıyorum, lavaboya götürüyorum, kıyafetlerini giydiriyorum ve yemeğini yediriyorum. Bütün hizmetini yaptığımda bana eşim bana ‘Allah razı olsun’ diyor. Ama sonrasında her şeyi unutuyor" dedi.

“Ben eşime ölene kadar bakacağım"

Eşinin 2 yaşındaki çocuk gibi olduğunu söyleyen Avşar, "Geceleri kalkıp gittiği zamanlar oluyor. Çoğu zaman kapının orada yatıyorum. Kalkıp gittiği zamanlar hemen tekrar getiriyorum. O yüzden çok uyku uyuyamıyorum. Eşini, çocuğunu bırakıp gidenler benim gözümde haindir. Bir insan ömür boyu eşine evladına bakmalı. Biz Osmanlı kadınlarıyız. Eşimize çocuklarımıza ölene kadar bakarız. Şimdiki evliliklerde eşlerine saygı yok. Çok fazla birbirlerini önemsemiyorlar. Biz eskiden kalkardık eşimiz geldiğinde ona hürmet gösterirdik ama şimdikiler de yok. Şimdiki gençler evlenmesini bilmiyor. Ben eşime ölene kadar bakacağım" diye konuştu.