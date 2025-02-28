Adana’da özel güvenlik görevlisi Ufuk Bildik, 140 kiloya ulaşınca aşırı kilo nedeniyle sağlık sorunları yaşadı. Tüp mide ameliyatı olarak 68 kilo zayıflayan Bildik, şimdi maratonlarda başarıdan başarıya koşuyor.

Adana’da yaşayan özel güvenlik görevlisi 39 yaşındaki Ufuk Bildik, 140 kiloya ulaşınca aşırı kilo nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Hareketleri kısıtlanan Bildik, yürümekte dahi zorlanmaya başladı. Uyku güçlüğü ve kolesterol sorunu da yaşayan Bildik’in, yaklaşık 2.5 yıl önce Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. Cihan Gökler ile tanışması hayatını değiştirdi. Gökler ve ekibi tarafından, ’tüp mide ameliyatı’ yapılan Bildik, şimdi maratonlarda yarışıyor.

Medical Park Seyhan Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cihan Gökler tarafından 140 kiloya çıkmasına neden olan obezite sorunu nedeniyle ’tüp mide ameliyatı’ yapılan Bildik, doktorunun söylediklerine harfiyen uyup, ameliyat sonrasında da sıkı bir diyet ve spor yaparak 68 kilo verdi. 72 kiloya gerileyen Bildik’i rutin olarak muayene eden Op. Dr. Gökler, "Yaklaşık 2.5 yıl önce tüp mide ameliyatı yaptığımız Ufuk Bey, 140 kilodan 72 kiloya düşüp, 68 kilo zayıfladı ve kilosunu da koruyor. Ameliyat öncesinde yürümekte dahi zorlanıyordu; şimdi maratonlarda başarıdan başarıya koşuyor. Kendisi iyi bir sporcu" dedi.

"İş yerinde ve evde ciddi sorunlar yaşıyordum"

Ameliyat öncesinde oturup kalkmakta dahi zorlandığını anlatan Ufuk Bildik, "Ayakta durunca bacaklarım ağrıyordu. Bel ağrılarım vardı. İş yerinde ve evde ciddi sorunlar yaşıyordum. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha özgür ve hür olmak için bu ameliyata karar verdim. Ameliyata girmeden önce 140 kiloydum. Şu anda 72 kiloyum. Artık daha rahat hareket ediyorum. İstediğim şekilde, istediğim kıyafeti giyebiliyorum. Gardırobumu tamamen değiştirdim" diye konuştu.

"Daha önce yürümekte zorlanıyordum, şimdi Berlin Maratonu’nu hedefliyorum"

Bildik, "7-8 yıldır gömlek giyemiyordum, şimdi her türlü gömleği alıp, rahatlıkla giyebiliyorum. Ameliyat sonrasında öyle bir değişim yaşadım ki, apartmana girdiğimde komşularım beni tanımıyor. ’Siz kimsiniz’ diye soruyorlar. Selam verecekler ama emin olamadıklarından çekiniyorlar. Daha önce yürümekte zorlanıyordum. Şimdi maratondan maratona başarı için koşuyorum. Hedefim de Berlin Maratonu’na katılmak. Şu anda çok mutluyum. Harikayım. Kendimi süper hissediyorum" dedi.

"Şu anda ikinci baharımı yaşıyorum"

Ameliyatın, kendisi için dönüm noktası olduğunu söyleyen Bildik, "Şu anda ikinci baharımı yaşıyorum. Bu kiloyu korumak için de bol bol su tüketip, katı-sıvı ayrımına dikkat ettim. Karbonhidrattan ve şekerden uzak durdum. Her şeyden de önemlisi spor yaptım ve yapmaya da devam ediyorum" şeklinde konuştu.