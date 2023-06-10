Eskişehir’de yürümekte zorluk çeken eşini üç tekerlekli bisikletin koltuğuna oturtturup yol kat eden Kadir Güngör çevresinden taktir topluyor.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde oturan Kadir Güngör yürümekte güçlük yaşayan eşi Cemre Güngör’ü üç tekerlekli bisikleti ile taşıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen çiftin birbirine duyduğu vefa ve sevgi, çevreden taktir topluyor. Genellikle alışveriş yaptıktan sonra torbaları bisikletin kasasına yerleştiren Kadir Güngör, koltuğa kendi oturmak yerine eşini oturtturup, bisikletini itiyor. Yolda onunla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Kadir Güngör ‘aşkın böylesi’ dedirttiriyor.