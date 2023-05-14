Eskişehir’de yürüme zorluğu çeken vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oylarını kullanıp beklemeden evlerine dönmek için erken saatte sandığıa gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ille tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de vatandaşlar sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi için Eskişehirliler, belirtilen noktalara gitti. Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde bulunan Dumlupınar İlköğretim Okulunda da sabahın erken saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yürüyemeyen veya yürümekte güçlük çeken vatandaşlar beklemeden oy kullanabilmek için erkenden evlerinden okula geldiklerini belirtti. Yürüme güçlüklerine rağmen vatandaşlık görevlerini yerine getiren Eskişehirliler, çevreden takdir topladı.

“Kırık olduğu için yürüyemiyorum”

Bacağını yakın zamanda Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber, engeline rağmen hem mahallelilere yardım etmek hem de daha rahat oy kullanabilmek için Dumlupınar İlköğretim Okulu’na geldiğini ifade etti. Oy kullanmanın önemine azmiyle dikkat çeken Muhtar Rençber, “Şu anda da oy vermek ve vatandaşlarımıza yardımcı olmak için okula geldim. Yakın zamanda bacağım kırıldı. Kırık olduğu için yürüyemiyorum. Ama bugün her Türk vatandaşı gibi görevimizi yapmaya geldik. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı bir seçim olur. Sabah erken saatlerinde daha erken oluyor hem de ben gelip vatandaşlarımıza yardımcı olmak istedim muhtar olarak. Sandıkları kolay bulabilmeleri için yardımcı olmak için geldim. Ondan dolayı sabah sekizde görevimizin başındaydım. Vatandaşlarımızın oylarına sahip çıkıp gelip görevlerini yerine getirmelerini istiyoruz” dedi.

“Üzerine tam olarak basamıyorum”

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu ayağı kırılan ve bacağında kopuklar olan Ali Büber, “Trafik kazası yaşadı. Ayağımda kırık ve kopuk var. Ayağımı kazadan dolayı kullanamıyorum üzerine tam olarak basamıyorum, kırık ve topuğundaki kopuktan dolayı. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek amaçlı geldik. Kullandık oyumuzu çok şükür vatana millete hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu sabah 8’de kalktım”

78 yaşındaki Adile Yeler de yürüme zorluğu çeken ve ayakta duramayan diğer vatandaşlar gibi erkenden oy kullanmaya geldiğini belirtirken şöyle konuştu;

“Bu sabah 8’de kalktım. Oyumu da kullandım okulumuzda. Yürümekte zorluk çekiyorum, çünkü belimde rahatsızlık var. Kalabalık olmadan erkenden gelip görevini yerine getirmek istedim. Devlete millete İnşallah hayırlı olur. Bugünlerimizi aratmasın Cenab-ı Allah.”