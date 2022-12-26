Batman’da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan 10 öğrenci, yemekhanedeki fazla yemekleri, ‘Komşum Projesi’ çerçevesinde her gün ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Batman’da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan 10 öğrenci, yemekhanedeki fazla yemekleri, ‘Komşum Projesi’ çerçevesinde her gün ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Batman Seyyid Bilal erkek öğrenci yurdunda kalan 10 öğrenci, ‘Komşum Projesi’ ile yurtta kendileri için yapılan yemekleri, ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyor. İsrafın önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan proje ile gönüllü öğrenciler, çıkan sıcak yemekleri hijyen şartları dahilinde özenle paketlenen yiyecekleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

“40 ihtiyaç sahibi aileye bu hizmet ulaştırılıyor”

Proje hakkında bilgi veren Batman Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Aleattin Onur “Komşum adlı projemiz Gençlik Spor Bakanlığımızın 2021’de başlattığı bir projedir. Projenin amacı şudur, yurtlarımızın yemekhanelerinde çıkan yemeklerin israf edilmemesi özelikle pandemi sürecinde evlerinde yalnız kalan yaşlılarımıza, vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi insanlarımıza gönüllülük esasına dayalı olarak o yemekleri ulaştırmak onlarla hasbihal etmek, gönüllerini alma adına yapılan bir hizmettir. Gönüllü gençlerimizin yurdumuzda aşağı yukarı 10 gencimizin katıldığı bir projedir. Bu gençlerimiz haftanın 3 günü yemekhanemizdeki yemekleri hijyenik bir ortamda paketleyerek kaplarda kapalı kutular içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyorlar. 800 öğrencimizin bulunduğu yurdumuzda mutfakta gıda mühendislerimizin kontrolünde pişen yemeklerimiz servise geldikten sonra gençlerimiz bu yemekleri sıcak bir şekilde ailelere ulaştırıyor. Erkek yurdumuz ile birlikte diğer 2 kız yurdumuzda da aynı proje devam etmektedir. Ortalama her gün 30 ile 40 aileye bu hizmet ulaştırılıyor” dedi.