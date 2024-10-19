DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı yurtlarda öğrencilere yönelik zeka oyunları oynatılarak kaliteli ve keyifli zamanlar geçiriliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Konuralp ve Zahidül Kevseri Kız öğrenci yurtlarında çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Öğrencilerin yurtlarda keyifli ve kaliteli zamanlar geçirmesini amaçlayan yurt müdürlükleri öğrencilere yönelik zeka oyunları etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrenciler 18. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve yüzyıllardır zeka geliştirmek için oynanan oyun öğrenciler tarafından beğenildi.