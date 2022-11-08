Yurt genelinde kar yağışları gerçekleşirken Alanya’da vatandaşlar sahilde deniz keyfi yaşadı.

Yurt genelinde kar yağışları gerçekleşirken Alanya’da vatandaşlar sahilde deniz keyfi yaşadı.

Türkiye genelinde kış mevsimlerinin gelmesiyle soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Yurdun yüksek kesimlerinden kar yağışı ile alakalı haberler gelmeye başladı. Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşirken Alanya sahillerinde turistlerin deniz keyfi dikkatlerden kaçmadı. Dalgalı denize aldırış etmeyen yüzlerce insan hem denize girdi hem de şezlonglara uzanarak güneşlendi.

Rusya’dan Alanya’ya tatil için geldiğini belirten Azerbaycan uyruklu Ali Hasanli, havanın çok güzel olduğunu belirterek, “Rusya’da palto giyiyorduk, burada denize giriyoruz. Hava çok güzel, Türk kardeşlerimizin enerjisi daha güzel” dedi.

Kleopatra Plajında görevli olan Ali Peker, “Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı olduğu için insanlar zorlanıyor. Alanya’da hala denize giriliyor. Plajlarımız açık. Muhteşem bir hava var. Özellikle Rusya ve Ukrayna’dan gelen yabancı misafirlerimiz denize girebiliyor, güneşin tadını çıkartıyor” ifadelerini kullandı.