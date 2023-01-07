Şanlıurfa’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurdunda taşıyıcı kolonların çürümesi üzerine erkek öğrencilerin, kız öğrencilerin kaldığı yurda nakledilmesi kararına tepki gösteren öğrenciler, yurt binası önünde kararı alkışlarla protesto etti.

Şanlıurfa’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurdunda taşıyıcı kolonların çürümesi üzerine erkek öğrencilerin, kız öğrencilerin kaldığı yurda nakledilmesi kararına tepki gösteren öğrenciler, yurt binası önünde kararı alkışlarla protesto etti.

Şanlıurfa’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurdunda taşıyıcı kolonların çürümesi üzerine erkek öğrencilerin, kız öğrencilerin kaldığı yurda nakledilmesine karar verildi. Kendilerinin de başka bir yurda yerleştirilmesi kararlaştırılan kız öğrenciler, terlik ve pijamalarıyla çıktıkları yurt binası önünde kararı alkışlarla protesto etti. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Mehmet Akif İnan Erkek Öğrenci Yurdu’nun, bodrum kattaki taşıyıcı kolonlarının çürüdüğü gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi. Yurtta kalan 180 öğrencinin, KYK’ya bağlı Refahiye Mahallesi’ndeki 265 kız öğrencinin kaldığı yurt binasına taşınması istendi. Kız yurdunda kalan öğrencilerin ise Osmanbey Kampüsü’nde bulunan Hacer Ana Kız Yurdu’na gönderilmesi kararlaştırıldı. Kendilerine gerekçe gösterilmeden yurdun boşaltılmasının istendiğini belirten kız öğrenciler, terlik ve pijamalarıyla yurt binası önünde toplanıp, kararı alkışlarla protesto etti.

Protesto üzerine yurda gelen Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile Yurt Müdürü Nazlı Nigar Tiyenç, öğrencileri sakinleştirerek yurt salonunda açıklamada bulundu. Halil Eren, erkek öğrencilerin kaldığı yurt binasının taşıyıcı kolonlarının özelliğini kaybettiğini, bu nedenle bu kararı aldıklarını söyledi. Eren’in açıklamalarıyla ikna edilemeyen öğrenciler, duruma itiraz ederek, alkışlı protestolarına devam etti. Bazı öğrenciler bina önünde protestolarını sürdürürken, bazıları da bina balkonunda ve pencerelerinden alkışlarla duruma tepki gösterdi.