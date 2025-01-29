Meteoroloji 29 Ocak Çarşamba günü raporunu yayımladı. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli rüzgarın yanı sıra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçları çığ tehlikesi uyarısı geldi.ANKARA (İGFA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak Çarşamba gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

METEOROLOJİK UYARILAR...

Meteoroloji günlük hava tahmin raporunda rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Ayrıca buzlanma, don ve çığ tehlikesinin yanı sıra sis uyarısında da bulunan Meteoroloji; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde de yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis olaylarına karşı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara yönelik dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.