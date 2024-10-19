DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Aliya İzzet Begoviç Öğrenci yurdunda konser düzenlendi. Öğrenciler konserde gönüllerince eğlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri üniversitede öğrenim gören öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler ile öğrencilerin moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmaya devam ediyor. Bu çerçevede Beyciler Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Erkek öğrenci yurdunda kalan gençlere yönelik moral konseri düzenlendi. DJ Serkan’ın katıldığı mini konser ile öğrenciler halaylar oynayarak gönüllerince eğlendi.