Meteoroloji'nin tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 25 Şubat Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yeniden artacak.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Şubat Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji ayrıca, söz konusu bölgeler için kuvvetli yağış, rüzgar, çığ tehlikesi ile buzlanma don olaylarına karşı yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına yönelik dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Bu arada haftalık tahmin raporuna göre, yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının 25 Şubat Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.