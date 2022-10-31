Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine uyum programı çerçevesinde “Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi” etkinlikleri düzenlendi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine uyum programı çerçevesinde “Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi” etkinlikleri düzenlendi.

İlk kez kayıt yaparak yurtlarda kalan ve Van’ı ilk kez gezme imkânı bulan yaklaşık 300 kız-erkek öğrenci, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait otobüslerle Van Kalesi, Van Müzesi, Seyir Tepesi ve Akdamar Adası’na götürüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen gençlik merkezi faaliyetleri, projeler, kamplar, yarışmalar gibi birçok faaliyet hakkında bilgilendirme yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yurtlarda öğrencilere yönelik eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda birçok faaliyetlerin olduğu belirtti. GSB yurtlarında düzenlenen uyum programı etkinliklerinde öğrencileri sık sık ziyaret ettiklerini ifade eden Özsoy, “Öncelikle tüm öğrencilerimize ilimize hoş geldiniz diyor ve yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum. Yurtlarımızda bu yıl ilk kez barınacak olan öğrencilerimize yönelik yurt ortamını tanımaları ve yurt yaşantısına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla uyum programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Hafta sonu düzenlediğimiz ‘Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi’ etkinlikleri ise bunlardan sadece bir tanesidir. Yurtlarımızda kalan gençlerimiz kentimizin tanıtımı için de büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz yoğun ders programları dışındaki saatlerde bu faaliyetlerimizden yararlanacaklar. Hem kendilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de stres atmış olacaklar. Öğrencilerimize yıl boyunca düzenleyeceğimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise GSB yurtlarındaki etkinlik ve faaliyetlerin kendilerine moral ve motivasyon anlamında iyi geldiğini belirterek, “Çok güzel ve unutulmaz bir gün geçirdik. Gençlerin bakanlığı olan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.