DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretim görecek öğrencilerin konaklayacağı yurtlar tüm hazırlıklarını tamamlayarak öğrencilerini beklemeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretim görecek öğrencilerin konaklayacağı yurtlar tüm hazırlıklarını tamamlayarak öğrencilerini beklemeye başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Düzce’de ki yurtlarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görecek bir çok öğrenciye ev sahipliği yapacak olan yurtlar, tüm denetimlerden geçirildi. Sosyal alanlarda düzenlemeler yapıldı. Spor salonlarının eksiklikleri giderildi. Hijyen ve temizlik olarak tüm çalışmaları tamamlayan yurtlar öğrencilerini beklemeye başladı. Yurtlar ise öğrencilerini ilk olarak 30 Eylül Cuma günü karşılamaya başlayacak.