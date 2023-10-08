Düzce’de yurtlar arasında yapılacak olan futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, bilek güreşi gibi etkinlikler öncesinde öğrenciler hazırlık çalışmalarına başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yurtlar arası spor etkinlikleri öncesinde öğrenciler hazırlık çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdunda öğrenciler futbol hazırlıklarına başlarken, Akçakoca öğrenci yurdunda da voleybol, basketbol ve masa tenisi üzerine öğrenciler turnuva hazırlıklarına başladı. Yurt müdürlükleri tarafından çıkarılacak takımlar il şampiyonu olmak için çaba harcayacak. Düzce’de ilgili alanlarında şampiyon olan takımlar bölge şampiyonasına ardından Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanacak.