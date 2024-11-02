DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda ki temsilciler İl Müdürü İsa Yazıcı ile toplantıda buluşarak yurtlar arası yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda ki temsilciler ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı bir araya geldi. Müdürlük konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte dönem boyunca yurtlarda yapılan etkinlikler görüşüldü. Vizeler sonrasında yapılacak etkinlik planlamalarının da ele alındığı toplantıda projeler ve faaliyetler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.