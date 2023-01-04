DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda bulunan öğrenciler için basketbol turnuvası düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda bulunan öğrenciler için basketbol turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda sosyal faaliyetlerin arttırılması amacı ile spor branşları turnuvaları düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede yurtlarda belirlenen takımlar çeşitli spor branşlarında yurtlar arasında turnuvaya katılım sağlıyor. Bu çerçevede koordine edilen basketbol turnuvası Cumayeri Spor Salonu’nda başladı.

İlk maç Hafız Hasan Şen Erkek Öğrenci Yurdu ile Avni Akyol Erkek Öğrenci Yurdu arasında gerçekleşti.