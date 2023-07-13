Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Endeksi araştırmasında Yurtiçi Kargo, kargo sektörünün en başarılı markası seçildi.

İtibar Akademisi ve Beykoz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Araştırması, 1 Haziran ile 15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi ve araştırma kapsamında 72 ilden 12 bin kişi ile görüşüldü. Araştırmada Yurtiçi Kargo, kargo sektörünün en başarılı markası seçildi.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Operasyonel mükemmellik çalışmalarımızın başarıya ulaştığını görmek ve müşterilerimizi takdirini kazanmak bizim için gurur verici” dedi.

Ödülü değerlendiren Önyol şöyle konuştu:

“Kargo dünyasında kurulduğu günden bu yana öncü bir rol üstlenen şirketimiz, müşteri memnuniyetine verdiği önemle sektördeki liderliğini bir kez daha ıspatlamıştır. Büyük bir gurur ve mutlulukla ifade ediyorum ki; şirket olarak aldığımız müşteri memnuniyeti ödülü, şirketimizin kaliteli hizmet anlayışının bir göstergesidir.

Bu prestijli ödül, müşterilerimizin bize olan güvenini ve bağlılığını gösteren bir değerlendirmenin sonucudur. Müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde, onların ihtiyaçlarını anlamak, hızlı ve güvenilir hizmet sunmak en öncelikli önceliğimiz olmuştur. Yurtiçi Kargo olarak müşterilerimizin taleplerini titizlikle ele alırken, sektör standartlarını aşan kalite ve hassasiyetle çalışmaktayız.

Bu ödül, tüm Yurtiçi Kargo ailesinin ortak başarısıdır. Şirketimizin genel müdürü olarak, çalışanlarımızın özverili çabalarından ve yüksek kaliteli hizmet sunmaktaki kararlılıklarından büyük bir memnuniyet duymaktayım. Onların fedakarlıkları ve sürekli gelişim hedeflerine olan bağlılıkları, müşteri memnuniyetinin anahtarını oluşturmuştur.

Müşteri memnuniyeti ödülümüz, gelecekte de müşterilerimizle olan ilişkimizi güçlendirecek ve hizmet kalitemizi daha da ileri taşıyacak bir motivasyon kaynağı olacaktır. Yenilikçi teknolojik çözümler, etkin süreç yönetimi ve deneyimli çalışanlarımızla, müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunma taahhüdümüzü sürdüreceğiz.

Bu ödül, bizi daha fazla ileriye taşıma hedefimizi pekiştirirken, müşterilerimize olan minnettarlığımızı da bir kez daha vurgulamaktadır. Müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve onların memnuniyetini sağlamak için her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Şirket olarak, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi artırmaya devam edeceğiz. Bu ödül, bize daha büyük bir sorumluluk yüklemekle birlikte, müşterilerimizin beklentilerini aşma konusundaki kararlılığımızı da güçlendirmektedir.”