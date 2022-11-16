Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan iş adamı, yurt dışında gördüğü sistemden etkilenerek köyündeki çorak araziye güneş enerji santrali kurdu. Aylık 150 bin kilowatt elektrik üreten iş adamı, bu sayede 6 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan iş adamı, yurt dışında gördüğü sistemden etkilenerek köyündeki çorak araziye güneş enerji santrali kurdu. Aylık 150 bin kilowatt elektrik üreten iş adamı, bu sayede 6 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çaybaşı köyünde yaşayan iş adamı Yılmaz Danacı, iş gezisi sebebiyle gittiği yurt dışında güneş panellerini fark etti. Güneş paneli sistemini inceleyerek çorak ve tarıma elverişsiz arazisi için kullanmak isteyen Yılmaz Danacı, yaptığı araştırmalar neticesinde Amerikan güneş paneli sistemini çorak ve tarıma elverişsiz arazisine kurdu. İlk etapta 9 bin adet panel kuran Danacı, panel sayısını zamanla 10 bin 600 adete çıkarttı. Çorak ve tarıma elverişsiz arazisinde kurduğu güneş enerji santrali sayesinde aylık 150 bin kilowatt elektrik üreten Danacı, 6 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Danacı, kurduğu elektriği devlete sattığını söyledi.

“Aylık ürettiğimiz 150 bin kilowatt elektrik ile 6 bin haneye elektrik sağlıyoruz”

Güneş enerji santralini kurduğu arazide tarım yapılamadığını belirten Yılmaz Danacı, “Bu arsa atık bir araziydi. 8 tane varisi vardı. Ben onlardan biriydim. Arazide ceviz denedim olmadı, badem denedim olmadı zaten. Tarım hiç yapılamıyor. Çünkü taşlık bir yer, tarım için elverişsiz. Ben de en son yurt dışı gezisine gitmiştim, yurt dışı gezisinde güneş panelleri sistemini gördüm. Ben de buna merak saldım. Türkiye’ye dönünce güneş paneli sistemini inceledim. Türkiye güneş enerjisi için haritalara baktım, bölge olarak kurtarıyordu. Bu işe merakla başladım. Şimdi iyi ki de başlamışım, diyorum. Burada kullanılan panel, tamamen Amerikan ince panel. Diğer panellerden yüzde 20-25 daha fazla enerji veriyor. Çok memnumum, herkese tavsiye ederim. Verim almaya başlayınca ekleme yaptık. 10 bin 600 panele çıkarttı. İnvertör sayısını da 10 bin 800 adete çıkarttık. Gelir olarak da kazancım oluyor. Vatana millete bir katkım olsun diye de düşündüm. İnşaat halindeyken çok fazla kişiye gelir kapısı oldu. Şu anda da 6 kişiye istihdam sağlıyorum. Aylık 150 bin kilowat ortalama üretimimiz var, hane olarak da 6 bin haneye ürettiğimiz elektrik tekabül ediyor” dedi.

“İngiltere gibi güneş olmayan yerde bunu yapıyorlarsa biz niye yapmayalım”

Güneş paneli sisteminin İngiltere gibi güneş almayan bir ülkede kurulduğunu belirten Danacı, bu sistemin Türkiye’de neden olmasın düşüncesiyle köyüne kurduğunu ifade ederek, “Yurt dışına gittim orada elektrik panellerini çok gördüm. İnceledim merak saldım. Memlekete geldikten sonra arazime güneş paneli kurmaya karar verdim. Atıl arazinin üstüne Amerikan paneli dediğimiz panellerinin montajı için ruhsatını aldık ve başladık. Yaptıktan sonra başarısını da gördüm. Tabi ön etüt incelemelerini Türkiye genelinin güneş enerji haritalarını aldık onları inceledik güneşimiz yeterli düşündüm. İngiltere gibi güneş olmayan ülkelerde oluyorsa Türkiye’de de niye olmasın devlete de bir katkım olsun amaçlı yaptım ve memnun oldum” şeklinde konuştu.