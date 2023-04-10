Muğla’da faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerini bir çatı altında toplayan, üretim ve satışta daha fazla kazanmalarını sağlayan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi, üreticilere kazandırmaya, Muğla’nın ürünlerini yurt dışına pazarlamaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Datça bademinden üretilen 2 ton çağla turşusunun satışını yine Büyükşehir Belediyesi’nin pazarlama konusundaki destekleri ile hem yurt içinde hem de İsviçre, Katar, İngiltere, Almanya ve Fransa ülkelerine gerçekleştirdi.

Muğla Tarım Güç Birliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, “Muğla’nın tümünü temsil eden güzel ve güçlü bir ekip oluşturduk. Muğla’nın tamamını kapsayacak bu kurumsal yapı sayesinde üretici kazanırken, tüketici de kaliteli ürüne daha uygun fiyata ulaşmaya başladı. Datça’mızın o özel çağlasından üretilen turşusunu yurt içi ve yurt dışına satışını gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye’miz sayesinde uyumlu şekilde çalışıp birlikte üretmeye devam edeceğiz” dedi.