DÜZCE(İHA) – Düzce Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere ve yurt personellerine yönelik Sağlık Müdürlüğü KETEM bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızca Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere yönelik KETEM Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi. Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) Birim Sorumlusu Dr. Rabia Nurulzade tarafından düzenlenen eğitimde öğrencilere ve çalışmalara kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, bireyin kendini nasıl muayene edebileceği ve muayene esnasında nelere dikkat etmesi gerektiği, meme kanserinden korunma yolları ve tedavi yönetmeleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonrası gezici kanser tarama aracımızda test yaptırmak isteyen öğrenci ve çalışanlara sağlık taraması yapıldı.