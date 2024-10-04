DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören Üniversite öğrencilerinin konakladığı Zahidül Kevseri yurdunda konaklayan öğrencilere açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Zahidül Kevseri kız öğrenci yurdunda bulunan öğrencilere yönelik açık hava sineması etkinliği gerçekleştirildi. Yurdun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri açık hava sinema etkinliğini her hafta tüm yurtlarda hava şartlarına göre etkinlik yapmayı planlıyor.