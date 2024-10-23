Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gelin Tanış Olalım” programı kapsamında, Muğla Erkek Öğrenci Yurdu ve Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, Muğla’nın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfederek unutulmaz bir gün geçirdi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne gelen 1. sınıf öğrencileri, Dalyan’da İztuzu Plajı’nı ziyaret etti ve burada bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi.

Ziyaretin ardından İztuzu Plajı’nda çevre temizliği yapan gençler, doğaya katkıda bulunarak sosyal sorumluluk projelerine de katılım sağladı. Etkinliğin bir diğer ayağında ise Sarıgerme Mahallesi’nde bulunan bir narenciye bahçesinde hasat yapan öğrenciler, nar ve limonları toplayarak üreticilere destek oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin farklı illerinden yurtlarımıza yeni kayıt yapan gençlerimize şehrimizi tanıtma fırsatı sunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimize sadece barınma hizmeti değil, eğitimden sanata, spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyetler düzenliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde gençlerimiz hem Muğla’yı tanıdı hem de sosyal sorumluluk bilinci kazandı" ifadelerine yer verildi.