DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Aliya İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret eden Vali Selçuk Aslan, öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunana Aliya İzzet Begoviç Erkek öğrenci yurdunda kalan Düzce Üniversitesi öğrencileri ile Vali Selçuk Aslan akşam yemeğinde bir araya geldi. Yüksek öğretim görmeye gelen gençlerin KYK yurdunda düzenlenen söyleşiye katılan Vali Aslan, daha sonra öğrenciler ile birlikte akşam yemeğini yedi. Vali Aslan, daha sonra öğrencilere yetenek ve becerilerinin farkına varmaları ile kariyer hedeflerini belirlemeleri konularında öğrencilere nasihatlerde bulundu.