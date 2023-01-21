Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdunda kalan gönüllü öğrenciler, “Isıtan Eller” projesi çerçevesinde bu kez minik gönüllere dokundu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdunda kalan gönüllü öğrenciler, “Isıtan Eller” projesi çerçevesinde bu kez minik gönüllere dokundu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, ders dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Isıtan Eller” projesine duyarsız kalmayan gönüllü öğrenciler, yurt bünyesinde açılan örgü kursuna katılarak ürünlerini eğitim gören minik öğrenciler için üretti. Yurt personelleri ve gönüllü öğrenciler el ele vererek ilmek ilmek örülen atkı ve bereleri özenle paketleyerek Karaman merkez Akpınar köyüne giderek burada eğitim gören ilkokul öğrencilerine ulaştırdı. Gönüllü öğrenciler ayrıca ilkokul öğrencilerinin karne heyecanına da ortak olarak, patlamış mısır eşliğinde Rafadan Tayfa çizgi filmini izledi.

Çocukların gözlerindeki mutluluğun her şeye değdiğini belirten gönüllü öğrenciler, “Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Köy okulumuzdaki öğrencilerimizin mutluluğu inanın her şeye değerdi. Gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte bu tarz projelerde yer alarak daha fazla gönle dokunmak istiyoruz. Bizlere bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Isıtan Eller” projesinin yurtlarda meyvesini vermeye başladığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Yurtlarımızda barınan öğrencilerimiz derslerinden arta kalan zamanlarında yurtlarımızda başlattığımız sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak gönüllere dokunmaya devam ediyor. Daha önce Hatuniye Kız Yurdumuzda barınan öğrencilerimiz “Isıtan Eller” projesi çerçevesinde köy okullarında eğitim gören öğrenciler ile sınırda nöbet tutan askerlerimiz için atkı, bere ve eldiven örmüşlerdi. Şimdide Nefise Sultan Kız Yurdu gönüllü öğrencilerimiz minik yürekler için kolları sıvadı ve yurt bünyesinde açılan örgü kursuna katılarak ürünlerini eğitim gören minik öğrencilerimiz için ürettiler. Proje içerisinde yer alan tüm gönüllü öğrencilerimize hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Gönüllü öğrencilerimiz eşliğinde sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projelerimiz inşallah yıl boyunca devam edecek" dedi.